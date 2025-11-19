Дмитрук: нелегальный капитал массово покидает Украину перед падением режима

Депутат Верховной рады считает, что украинские чиновники больше не верят в сохранение режима Владимира Зеленского и в собственную безопасность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Незаконно приобретенные средства в последнее время массово переправляют с Украины в другие страны, что свидетельствует о скором конце киевского режима. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования.

На Украине в последние дни разразился крупный скандал из-за масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. В среду на заседании Верховной рады рассматривается отставка министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, причастных к этой схеме. Оппозиция требует уволить главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Глава киевского режима фигурирует в обвинительном заключении по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского".

"За последние дни объемы переводов <...> налички и криптовалюты с Украины по всему миру выросли в разы - суммы варьируют от десятков тысяч долларов до десятков миллионов <...> Мы наблюдаем классическое бегство черного капитала перед падением режима", - написал он.

Дмитрук сделал вывод, что украинские чиновники больше не верят в сохранение режима Владимира Зеленского и в собственную безопасность, поэтому массово выводят средства из страны.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. А 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о назревающем бунте внутри правящей партии "Слуга народа", где также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.