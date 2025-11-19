ГД ввела штрафы за повторное нарушение правил учета драгметаллов и камней

Взыскание может составить от 50 до 70 тыс. рублей для должностных лиц

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о введении административной ответственности за повторные правонарушения в сфере учета драгоценных металлов и камней, а также продукции из них.

Законопроект инициирован правительством РФ. Изменения вносятся в статью 15.47 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение обязательных требований к учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, представлению отчетности или проведению инвентаризации).

Устанавливается ответственность за повторное нарушение правил учета драгоценных металлов, камней и продукции из них. Штраф за такое нарушение может составить от 50 до 70 тыс. рублей - для должностных лиц, от 60 до 100 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 120 тыс. рублей - для юрлиц.

Изменения также вносятся в статью 15.43 КоАП (ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заполненной формы о внесении изменений в карту специального учета). Так, ведение соответствующей деятельности без постановки на учет может повлечь штраф от 120 до 160 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, от 160 до 180 тыс. рублей - для юрлиц, если нарушение было совершено повторно.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация положений законопроекта позволит стимулировать добросовестное соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и камнях, за счет дифференциации административной ответственности путем сохранения мер ответственности за впервые совершенное деяние и установления повышенных мер наказания за повторное нарушение.