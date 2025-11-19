ГД одобрила расширение полномочий ЦБ по верификации данных из кредитных историй

Основная цель закона заключается в повышении точности и надежности идентификации заемщиков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который наделяет Банк России доступом к федеральному регистру сведений о населении для идентификации физических лиц при формировании и проверке кредитных историй. Документ инициирован правительством РФ.

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), основная цель закона заключается в повышении точности и надежности идентификации заемщиков посредством интеграции данных из Единого федерального регистра сведений о населении (ЕФРСН) в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Для реализации этой цели ЦБ РФ будет использовать уникальный идентификационный номер записи из ЕФРСН, который не будет включаться в состав кредитной истории, а будет служить исключительно для целей внутренней верификации - такой подход позволяет обеспечить конфиденциальность персональных данных, не нарушая при этом требований к точности и полноте информации, указал он.

Кроме того, закон предусматривает включение Центрального банка РФ в перечень уполномоченных пользователей ЕФРСН, что расширяет его функциональные возможности в сфере финансового мониторинга и регулирования. Взаимодействие с Федеральной налоговой службой будет осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия, что обеспечит оперативный обмен данными о физических лицах, включая руководителей, акционеров и других участников финансового рынка.