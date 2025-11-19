FT: правительство Британии решило продать British Steel частному инвестору

По данным газеты, "процесс продажи находится на ранней стадии" и для управления им Лондон подыскивает банки

Редакция сайта ТАСС

© Danny Lawson - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании решило продать сталелитейную компанию British Steel частному инвестору на фоне глобального переизбытка металла, приведшего к падению цен в связи с пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, "процесс продажи находится на ранней стадии" и для управления им Лондон подыскивает банки. Сделка состоится несмотря на то, что, по словам источников, китайская Jingye по-прежнему де-юре владеет основной площадкой и активами в Сканторпе.

Ожидается, что любой потенциальный покупатель British Steel потребует крупных государственных субсидий, отметили источники. В противном случае государству придется взять на себя риски приобретения убыточной компании.

В апреле ввиду угрозы остановки производства British Steel перешла под контроль правительства Соединенного Королевства. До этого стороны долго не могли прийти к соглашению по поводу расходов на замену сталеплавильных печей с устаревших доменных на электрические дуговые. По информации FT, проект оценивался в 2 млрд фунтов (около $2,7 млрд), из которых кабмин был готов взять на себя 500 млн фунтов (около $670 млн). Это в два раза меньше требований китайской группы Jingye, которая была владельцем British Steel с 2020 года.

Поглощение компании с заводом в Сканторпе, ежедневные убытки которого достигали £700 тыс. (свыше $900 тыс.), сохранило 3,5 тыс. рабочих мест на British Steel. Но теперь все расходы убыточной компании ложатся на плечи налогоплательщиков королевства.

По словам представителя правительства, власти стремятся "обеспечить устойчивое будущее сталелитейному производству и работникам отрасли в Великобритании и продолжают переговоры с Jingye о долгосрочном будущем предприятия". В марте 2020 года эта китайская группа спасла, как напоминает издание, завод в Сканторпе от закрытия, купив British Steel у официального британского конкурсного управляющего примерно за £50 млн ($65,5 млн).