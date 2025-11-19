СТЦ намерен оснастить российские торговые центры китайскими роботами-уборщиками

По словам президента Союза торговых центров Булата Шакирова, запуск программы в тестовом режиме возможен уже в 2025 году

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Союз торговых центров (СТЦ) тестирует программу по запуску в российских торговых центрах клининга с роботами-уборщиками. Об этом ТАСС сообщил президент СТЦ Булат Шакиров в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.

"Мы как Союз торговых центров получаем огромное количество запросов от торговых и офисных центров о том, что резко возросла стоимость клининговых компаний. Поэтому мы с нашими коллегами из нескольких компаний <...> готовим лизинговую программу с роботами-уборщиками, чтобы за счет лизинговых платежей нагрузка на владельцев недвижимости уменьшалась. У нас уже есть несколько заявок от московских и региональных торговых центров, планируем тестировать направление с них", - рассказал собеседник агентства.

По словам Шакирова, запуск программы в тестовом режиме возможен уже в этом году. Первоначальный объем инвестиций он оценивает в 200-300 млн рублей. "Это современные китайские технологии. Самый большой плюс этих роботов, что они могут работать в режиме 24 на 7. У них есть станция зарядки, станция заправки воды, станция сброса отходов. И они это все могут делать круглосуточно", - добавил он.