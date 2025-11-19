На Чукотке летом 2026 года увеличат количество рейсов из Анадыря во Владивосток

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Чукотки запланировали увеличение количества рейсов из Анадыря во Владивосток до двух в неделю летом 2026 года. Об этом в ходе прямой линии 19 ноября сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов.

"В этом году нам удалось договориться с авиакомпанией "Аэрофлот" и запустить два новых рейса: Красноярск - Анадырь - он работает и будет работать летом <...>; Владивосток - Анадырь - полеты начались 28 октября и будут осуществляться еженедельно весь год. Летом, в период высокого пассажиропотока, планируем увеличить количество рейсов до двух в неделю", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что в 2026 году главная цель работы правительства - сделать перелеты удобнее и качественнее. "Это было одно из первых моих обещаний в статусе кандидата в губернаторы - и я его исполняю", - сказал Кузнецов.