Стоимость фьючерсов на драгметаллы демонстрирует рост на 1-3%

По данным на 14:22 мск, стоимость золота с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex составляла $4 116,1 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует рост на 1-3%, следует из данных торговой площадки.

По данным на 14:22 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX находилась на уровне $1 450 за тройскую унцию (+1,85%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года рос на 1,89%, до $1 584,6 за тройскую унцию. В то же время стоимость золота с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex составляла $4 116,1 за тройскую унцию (+1,22%), а фьючерс на серебро находился на уровне $52,08 за тройскую унцию (+3,09%).

По состоянию на 14:39 мск, стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 113,9 за тройскую унцию (+1,17%), цена на серебро также замедлила подъем до $51,96 за тройскую унцию (+2,85%). В то же время фьючерс на палладий рос до $1 442 за тройскую унцию (+1,29%), а фьючерс на платину - до $1 581 за тройскую унцию (+1,66%).