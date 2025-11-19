В аэропорту Толмачево ввели две рулежные дорожки

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. В аэропорту Толмачево ввели две рулежные дорожки в рамках второго этапа реконструкции аэродромной инфраструктуры. Старт первому рулению по одной из дорожек дал по телемосту министр транспорта РФ Андрей Никитин, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагаю открыть объект и начать первое руление", - сказал министр по телемосту с площадки форума "Транспорт России". С просьбой дать разрешение к нему обратился генеральный директор аэропорта Константин Фуряев. После ответа Никитина на экране было показано руление судна. В церемонии также приняли участие гендиректоры ФКУ "Ространсмодернизация" Евгений Туриев, холдинга "Новапорт" Евгений Янкилевич, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и другие официальные лица.

Работы по реконструкции инфраструктуры аэродрома проводит компания "Новосибирскавтодор". Ранее был завершен первый этап, одновременно продолжается работа в рамках второго и третьего этапов. Сумма работ составляет порядка 16 млрд рублей. Строительство введенных в среду рулежных дорожек общей протяженностью 1,7 км было завершено в 2024 году досрочно. Они позволят сократить время руления от взлетно-посадочной полосы (ВПП) до места стоянки с 20 до 5 минут, что, в свою очередь, увеличивает количество взлетно-посадочных операций.

В декабре 2019 года началась реконструкция аэропорта Толмачево. Ожидается, что после реализации масштабной инвестпрограммы, которая включает строительство терминала и реконструкцию обеих ВПП, Новосибирск будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт. Первый этап реконструкции - строительство нового терминала внутренних линий площадью 56 тыс. кв. м - уже реализован. Ранее был завершен конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса. Согласно проектно-сметной документации, планируется строительство двух рулежных дорожек, площадки для противообледенительной обработки самолетов, аварийно-спасательной станции, учебно-тренировочного комплекса и инженерных сетей. Также подрядчику предстоит установить радар для обзора летного поля, новое метеооборудование и современную светосигнальную систему. Работы начнутся в этом году и завершатся в ноябре 2027 года. Сумма контракта составляет 6,7 млрд руб.

Ранее в холдинге "Новапорт" ТАСС сообщили, что количество взлетно-посадочных операций в результате реконструкции и строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево в Новосибирске вырастет с 14-16 до 35-40 в час. На данный момент в аэропорту две ВПП, одна из них - в ведении Минобороны РФ. Строительство новой ВПП планируется начать в 2028-2030 годах.

О форуме

"Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры. Ее центральными площадками станут XIX международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный двор". Традиционно широкий круг тем форума охватит все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".