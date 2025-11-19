Новак: Россия планирует добыть в 2025 году 510 млн тонн нефти

Согласно энергостратегии до 2050 года, РФ должна достигнуть объема добычи в 540 млн тонн к 2030 году

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия сохраняет прогноз добычи нефти на 2025 год на уровне 510 млн тонн. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Да, прогнозы не менялись. Добыча продолжается", - сказал он.

Согласно энергостратегии до 2050 года, Россия должна достигнуть объема добычи нефти в 540 млн тонн к 2030 году. На этом уровне добыча должна сохраниться до 2050 года. При этом Минэкономразвития ожидает выхода на этот уровень добычи на два года раньше - в 2028 году.