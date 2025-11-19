Новак: Россия отстала от квоты в рамках ОПЕК+ в октябре на 70 тыс. б/с

Вице-премьер отметил, что РФ в ноябре нарастит добычу к уровню октября

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер России Александр Новак © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия в октябре 2025 года недоиспользовала около 70 тыс. баррелей нефти в сутки от квоты в рамках соглашения ОПЕК+, в ноябре нарастит добычу к уровню октября. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Да, будет выше чем в октябре. Сейчас точно сказать не смогу насколько, но увеличение есть. У нас снижение было инерционно и рост будет тоже инерционный. Мы недоиспользовали в октябре, по-моему, около 70 тыс. баррелей в сутки", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли увеличена добыча нефти в РФ в ноябре.

По данным последнего отчета ОПЕК, РФ добывала меньше плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 99 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Россия в октябре должна была добывать 9,481 млн б/с нефти с учетом всех добровольных сокращений и обязательств по компенсации перепроизводства. Россия в том же месяце должна была компенсировать 10 тыс. б/с сверхдобычи, допущенной в период добровольных сокращений в рамках договоренностей ОПЕК+. Таким образом, добыча оказалась ниже плана - на 99 тыс. б/с.

При этом в ноябре 2025 года квота РФ на добычу нефти составляет 9,532 млн б/с. Согласно последнему плану компенсации перепроизводства нефти, Россия в ноябре не должна компенсировать перепроизводство.