ГД одобрила в I чтении лицензирование оборота табачной и никотинсодержащей продукции

Вся продукция, реализуемая в рознице и опте, должна быть промаркирована, и все данные о продаже такой продукции должны быть отражены в системе "Честный знак", подчеркнула зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается установить, что лицензированию подлежат следующие виды деятельности: закупка, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции, а также никотинового сырья (оптовая торговля); розничная продажа и развозная торговля такой продукцией. Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Он же займется аннулированием лицензий на розничную и развозную торговлю.

Выдача лицензий на розничную и развозную торговлю будет отнесена к компетенции исполнительных органов субъектов РФ. Для получения лицензий и ведения лицензируемой деятельности установлены специальные лицензионные требования. Большинство из них уже закреплены в действующем законодательстве. Среди ключевых условий - уплата государственной пошлины, наличие торговой точки площадью не менее 5 кв. м; отсутствие налоговой задолженности; регистрация в системе маркировки товаров. Регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения для мест розничной торговли и повышенные требования к размеру минимальной площади торгового объекта - до 10 кв. м.

Введение лицензирования планируется поэтапно. Так, с 1 марта по 1 сентября 2026 года - выдача лицензий компаниям, соответствующим требованиям (регистрация в системе мониторинга, уплата госпошлины, отсутствие налоговых долгов). С 1 сентября 2026 года вступает в силу запрет на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. С 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года действует переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие новым требованиям.

Как пояснила журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, депутаты уже приняли закон о лицензировании производства и импорта табачных изделий, который на деле показал свою эффективность. "Так, если до введения лицензирования доля нелегальной табачной продукции составляла 12,5%, то сегодня она составляет 9,5%. Введение лицензирования для оптового и розничного звена позволит снизить количество нелегальной и контрафактной продукции и, соответственно, обеспечить в соответствии с законодательством безопасность такой продукции для потребителей. Ведь в случае с контрафактом никто не знает, что может попасть в такую продукцию", - подчеркнула она.

Вся продукция, реализуемая в рознице и опте, должна быть промаркирована, и все данные о продаже такой продукции должны быть отражены в системе "Честный знак", как и данные о месте хранения продукции в рамках одного лицензиата, добавила депутат.