В РФ предлагают провести эксперимент по запрету продажи вейпов в регионах

В тех субъектах, где не будет вводится запрет, будет действовать общее регулирование, а именно требование к лицензированию оборота, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти прорабатывают возможность внесения в правительственный проект закона о лицензировании оборота сигарет и вейпов поправки, которая даст регионам возможность вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей. В частности, обсуждается вариант экспериментального режима, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Один из возможных вариантов, который обсуждается внутри ведомств - введение запрета в экспериментальном режиме. Ограниченное действие нормы дает возможность оперативно оценить и пересмотреть эффективность введенного регулирования. В течение обозначенного периода будет анализироваться локальный и мультипликационный эффект от введения в том или ином регионе запретительной меры: как позитивное, так и возможное негативное влияние. Затем будет приниматься решение - требует ли норма донастройки, отмены или перехода на постоянный режим", - говорится в сообщении.

Поправку планируется внести ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота сигарет и вейпов, который был поддержан Госдумой в первом чтении. Документ в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

О лицензировании оборота табака

Документ, разработанный Минфином, предусматривает лицензирование для оптовой, стационарной и развозной розничной торговли. Для получения лицензии потребуется уплата госпошлины - 800 тыс. рублей для опта, 20 тыс. рублей для розницы, наличие торговой точки не менее 5 кв. м, отсутствие налоговой задолженности и регистрация в системе маркировки товаров.

Лицензия будет аннулироваться за нарушения, включая продажу вблизи образовательных учреждений, несоблюдение требований к выкладке товаров и торговлю без документов об оценке соответствия вида табачной продукции обязательным требованиям. За оборот без лицензии в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность. За торговлю без лицензии в крупном и особо крупном размере предлагается ввести уголовную ответственность.

"Лицензирование оборота позволит сделать рынок более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов. Лицензионные требования к торговле табаком разработаны по аналогии с уже действующим лицензированием в сфере торговли алкогольной продукцией", - добавили в аппарате.