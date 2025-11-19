Bild: в Германии компании хотят сократить почти 150 тыс. рабочих мест

Руководитель INSM Торстен Альслебен считает, что если канцлер ФРГ Фридрих Мерц не примет радикальных мер, то "можно будет забыть об экономической площадке под названием Германия"

Редакция сайта ТАСС

© Jens Schlueter/ Getty Images

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Германия столкнулась с массовыми увольнениями, на 88 предприятиях страны планируется сократить в общей сложности 147 522 рабочих места. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на исследование лоббистской организации Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

Она изучила данные по компаниям, объявившим с 1 июля 2024 года о планах сокращения рабочих мест. В списке представлены почти все отрасли. В нем перечислены крупные концерны - поставщики автокомплектующих, логистические и IT-компании, авиапредприятия, а также небольшие машиностроительные фирмы. Только один железнодорожный концерн Deutsche Bahn намерен сократить 30 тыс. мест, поставщик автокомплектующих ZF - 14 тыс.

"Сотни тысяч рабочих мест в промышленности Германии потеряны. Этим многое сказано об экономической политике предыдущего и нынешнего правительств", - заявил газете руководитель INSM Торстен Альслебен. По его мнению, если канцлер ФРГ Фридрих Мерц не примет радикальных мер, то "можно будет забыть об экономической площадке под названием Германия". Среди причин таких проблем он перечислил излишнюю бюрократию, высокие налоги, а также нехватку квалифицированных кадров.

Зампредседателя Свободной демократической партии Вольфганг Кубикки заявил, что разочарован действиями нынешнего канцлера. По его словам, "единственное, что растет при правительстве Мерца, - это госдолг и безработица".