Греф посетил AI Journey с умным кольцом на пальце

Оно позволяет человеку мониторить жизненно важные показатели, предоставляя персональные консультации на базе GigaChat

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey 2025 с умным кольцом на руке. Устройство является первым российским умным кольцом, анализирующим показатели здоровья человека, передает корреспондент ТАСС.

Умное кольцо Сбера позволяет человеку мониторить жизненно важные показатели, предоставляя персональные консультации на базе GigaChat. Устройство анализирует пульс, сатурацию, физическую активность и фазы сна, предоставляя пользователю комплексные метрики состояния организма. Вся информация о состоянии организма доступна владельцу умного кольца в мобильном приложении вместе с персонализированными рекомендациями.

К разработке кольца были привлечены медицинские эксперты, в том числе из ННГУ им. Лобачевского и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Впервые умное кольцо было представлено президенту России Владимиру Путину на международной конференции AI Journey в декабре 2024 года.