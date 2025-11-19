Эксперт Еремина: Польша открыла КПП на границе с Белоруссией из-за бизнеса

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ заявила, что приграничный польский бизнес больше всего пострадал от закрытия погранпереходов, так как во многом регионы, граничащие с Белоруссией, "завязаны на эту логистику, на эти транспортные потоки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Польша открыла 17 ноября два КПП на границе с Белоруссией в Бобровниках и Кузнице под давлением польского бизнеса, рассказала ТАСС доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

"И польский бизнес, и бизнес региональный, и муниципалитеты местной власти - все они были против длительного закрытия КПП (в Бобровниках и Кузнице - прим. ТАСС) и настаивали на открытии их в положенное время, потому что проседала экономика и даже были факты разорения некоторых предприятий, об этом сообщала пресса", - сказала в беседе с ТАСС Еремина.

Приграничный польский бизнес больше всего пострадал от закрытия погранпереходов, так как во многом регионы, граничащие с Белоруссией, "завязаны на эту логистику, на эти транспортные потоки". Поляки перестали получать прибыль за транзит товаров из Китая через Белоруссию, хотя именно на нее делало "большую ставку" китайское правительство, когда территорию Украины уже нельзя было для этого использовать. "Территория Белоруссии оставалась достаточно стабильной точкой", - отметила Еремина.

Польша закрывала погранпереходы, ссылаясь на три обстоятельства: солидарность с Литвой, общие действия в рамках противостояния военным учениям России и Белоруссии и миграционный кризис. При этом "особенных изменений в миграционной позиции не было". "Это был политический вопрос, вопрос гибридной войны, надо было как-то обосновать, почему закрываются пункты погранперехода", - сказала Еремина.

Изначально Польша поддерживала действия Литвы, которая тоже закрывала погранпереходы. "Для них выяснилась интересная вещь: когда вводится огромный объем санкций, то последующие санкции в большей степени уже влияют не на тех, против кого они вводятся, а на тех, кто их вводит". Польша открыла свои КПП в интересах своего бизнеса, и литовский бизнес начал терпеть еще больше убытков, так как транзиты перенаправились через Польшу. "Вот такая солидарность внутри Европейского союза, то есть ее отсутствие. Поляки поняли, что национальные интересы важнее, чем солидарность с Литвой", - добавила Еремина.

О погранпереходах

Ранее сообщалось, что 28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности Польши открыть в ноябре 2025 года еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице, закрытые в предыдущие годы. Туск подчеркивал, что отложил открытие этих КПП еще в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой, которая 29 октября на фоне борьбы с контрабандой постановила закрыть литовско-белорусскую границу до конца ноября.