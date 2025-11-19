ГД ограничила в I чтении платежных агентов в упрощенной идентификации физлиц

Законопроект подразумевает, что для платежа через платежного агента нужна будет идентификация через банк или ЕСИА

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ограничение для банковских платежных агентов на самостоятельное проведение упрощенной идентификации физических лиц. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Как пояснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), законопроект подразумевает, что для платежа через платежного агента нужна будет идентификация через банк или Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

"По сути платежные агенты - это посредники, которые принимают платеж и у людей, и организаций, а также помогают подключать пользователей к финансовым сервисам. Они работают по договорам с банками, передают им полученные средства и информацию. Упрощенная идентификация - это сокращенная процедура проверки, которую применяли при операциях с небольшими суммами без открытия счета. Банк или платежный агент ограничивались минимальными данными - ФИО, номером паспорта, ИНН или СНИЛС, без личного присутствия клиента", - сказал он.

Согласно законопроекту, банки по-прежнему смогут сотрудничать с агентами, но только по обслуживанию клиентов, уже прошедших идентификацию в самой кредитной организации, добавил депутат. "Выпускать банковские карты или открывать электронные кошельки будут только сами банки. При этом ограничение на проведение упрощенной идентификации уменьшит число каналов, через которые злоумышленники могут регистрировать чужие счета или использовать подставных лиц. То есть проверки будет проводить банк, а не терминалы или агентские сети", - отметил парламентарий.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.