Суд указал, что экс-учредители ликвидированных юрлиц отвечают за долги

Их могут привлечь к субсидиарной ответственности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бывшие учредители и руководители ликвидированных компаний могут привлекаться к субсидиарной ответственности по оставшимся долгам компаний. Об этом говорится в утвержденном президиумом Верховного суда России под председательством Игоря Краснова обзоре судебной практики по корпоративным спорам о субсидиарной ответственности контролирующих лиц недействующих компаний и так называемому брошенному бизнесу.

"Указывается, что контролирующие лица (учредители, руководители) могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за долги компании, если она исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) как недействующая, а ее задолженность не была погашена. Это касается случаев, когда их действия или бездействие привели к невозможности рассчитаться с кредиторами", - пояснили в Верховном суде.

"Таким образом, граждане, являющиеся кредиторами, должны понимать, что их права защищены, и они могут обратиться в суд с иском к контролирующим лицам компании, если те допустили недобросовестные действия, не обеспечив выплату долгов", - отметили в пресс-службе Верховного суда.