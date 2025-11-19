В аэропорту Геленджика ввели ограничения
13:06
обновлено 13:28
КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов введены в аэропорту Геленджика, сообщила пресс-служба Росавиации.
"Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно действующим рекомендациям, регулярные рейсы в/из Геленджика могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.