ГД одобрила в I чтении порядок предоставления участков из госсобственности без торгов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который касается порядка предоставления земельных участков отдельным категориям граждан из государственной и муниципальной собственности без торгов. Документ был инициирован сенаторами Андреем Кутеповым и Ахматом Салпагаровым.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), эта тема на протяжении многих лет вызывает споры и ожидания, особенно среди семей, которым участок положен по закону, но процесс получения затягивается или вызывает путаницу в документах. "Суть законопроекта в том, что в Земельный кодекс вносятся уточнения: право на получение участка без торгов фиксируется в самом Земельном кодексе, а не в отдельных региональных актах. То есть теперь напрямую указано, что такие участки предоставляются именно тем, кто имеет федеральное льготное основание - например, многодетным семьям, инвалидам, героям России и ветеранам", - указал он.

Устанавливается принцип однократности - один гражданин может воспользоваться этим правом только один раз. Независимо от региона, где он живет или подает заявление. "Это сделано для того, чтобы исключить случаи, когда один и тот же человек оформляет землю в разных субъектах по разным основаниям, что часто становилось причиной конфликтов и проверок", - подчеркнул Гаврилов.

Законопроект также систематизирует полномочия регионов. Теперь субъекты смогут сами определять, как именно вести учет граждан, на каких условиях ставить их в очередь, каким должен быть размер участка, и какие обстоятельства могут служить основанием для отказа или снятия с учета. "В крупных городах, где свободных земель мало, эти нормы помогут распределять участки более последовательно, исходя из реальных возможностей. Это важно, потому что до сих пор каждая территория устанавливала свои порядки, и многие столкнулись с ситуацией, когда федеральная норма вроде бы гарантирует участок, а на практике свободных территорий нет", - отметил депутат.

Предполагается, что новый порядок сократит количество споров между гражданами и органами власти, считает он. "Одновременно появится единый подход к контролю: если участок предоставлен один раз, повторное обращение исключается, но если у человека несколько законных оснований, каждое будет рассмотрено отдельно в рамках конкретного вида права - собственности, аренды или безвозмездного пользования", - рассказал Гаврилов.