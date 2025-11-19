Росморречфлот сообщил о продолжении реализации проекта беспилотного теплохода

Идет работа по совершенствованию инфраструктуры связи и навигации, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. В России продолжается реализация проекта речного пассажирского беспилотного теплохода. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Росморречфлота.

"В октябре 2024 года колесное судно "ДоброходЪ" проекта ПКС-40 успешно прошло испытания на Волге. В мае 2025 года судно совершило первую полуавтономную речную прогулку", - сказано в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что судно контролировал оператор из берегового центра дистанционного управления.

"Сейчас идет работа по совершенствованию инфраструктуры связи и навигации", - отмечается в сообщении.