ГД приняла в I чтении законопроект о патентной охране технических решений в IT

Документом предлагается предоставить возможность получения патента на технические решения, которые могут быть использованы в программируемом средстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование патентной охраны технических и дизайнерских решений в сфере компьютерных технологий, в том числе компьютерных игр и искусственного интеллекта.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой и председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время решение технической проблемы с помощью компьютерных программ стало "обычной практикой". В связи с этим необходима их эффективная патентно-правовая охрана.

Законопроектом предлагается предоставить возможность получения патента на технические решения, которые могут быть использованы в программируемом средстве. Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, в настоящее время регистрируются и охраняются только изобретения, которые связаны с изменением объектов реального мира техническими способами. При этом не охраняются программные алгоритмы решения прикладных задач, что которые могут применяться в области добычи нефти, химии, металлургии, электроники, транспорта, спорта и развлечений, сельском хозяйстве. Законопроект позволит "более быстро и понятно" формировать заявку и увеличит патентную активность авторов, добавили в комитете.

Законопроект также гармонизирует нормы и практику патентования объектов дизайна. Уточняется, что охране подлежит не только внешний вид устройства, но и графический интерфейс и его составляющие. Под графическим интерфейсом в том числе могут пониматься компьютерные игры, следует из заключения комитета.

Кроме того, проектом предлагается дополнить статью, касающуюся правовой охраны полезных моделей. Так, в качестве полезной модели сможет охраняться техническое решение, реализованное в программируемом устройстве. "В такой вид охраняемых объектов может попасть и функциональная нейросеть, системы машинного обучения на определенном наборе данных, именуемые "искусственным интеллектом", - говорится в заключении комитета.

Белковые и генетические конструкции

По действующему законодательству в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту, а именно к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных. Законопроектом предлагается включить в этот перечень белковые и генетические конструкции. Как отмечают авторы проекта, данные изменения связаны с активной интеграцией компьютерных технологий с биотехнологией. "Рост вычислительных мощностей, построение комбинаторных библиотек, появление машинного обучения и доступность анализа больших данных дали развитие новым направлениям в биотехнологии. Таким образом, для создания изобретений, относящихся к биотехнологическим продуктам, используются компьютерные технологии, что и обуславливает их включение в перечень продуктов", - следует из пояснительной записки.