На ЗАЭС заявили, что системы безопасности при отключении ЛЭП работали штатно

Специалисты непрерывно мониторили режимы работы станции, обеспечивая ее стабильность в изменившихся условиях, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Все системы безопасности Запорожской АЭС в период отключения высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская" отработали штатно, сбоев не было. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

ЛЭП 750 кВ "Днепровская" ЗАЭС была отключена из-за срабатывания автоматической защиты вечером 14 ноября. Сегодня линия была введена в строй. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС и прилегающей территории в норме.

"Работа Запорожской АЭС оставалась стабильной после отключения одной из ЛЭП. Все системы безопасности, включая охлаждение, работали штатно, сбоев в энергоснабжении не было благодаря второй линии ["Ферросплавная-1"]. <…> Наши специалисты непрерывно мониторили режимы работы станции, обеспечивая ее стабильность в изменившихся условиях", - сказала она.

По словам представителя ЗАЭС, причина отключения линии до сих пор неизвестна. Ранее Яшина сообщала ТАСС, что проблема на подконтрольной Украине территории Запорожской области.

Этой осенью станция пережила самый длительный период одновременного отключения обеих ЛЭП, то есть полного блэкаута. 30 дней ЗАЭС работала на резервных дизель-генераторах. Внешнее энергоснабжение атомной станции по обеим высоковольтным линиям удалось восстановить 8 ноября благодаря установленному при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) временному режиму локального прекращения огня. Сразу же после завершения работ ВСУ возобновили обстрелы района расположения ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.