Трутнев: КРДВ в недостаточной степени занимается развитием Архангельской области

Полномочный представитель президента в ДФО выступил на совещании по социально-экономическому развитию региона

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в недостаточной степени занимается развитием Архангельской области и реализацией инвестиционных проектов в регионе. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мне кажется, что в недостаточной степени занимаются развитием [Архангельской] области в Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Я сегодня их критиковал", - сказал Трутнев по итогам совещания по социально-экономическому развитию Архангельской области.

Вице-премьер отметил, что инвестировать и запускать новые проекты нелегко. "Сегодня не очень просто, скажем так, осуществлять инвестиции, не очень просто создавать новые проекты. Это такая штучная работа, которую надо осуществлять совместно. У КРДВ есть навыки, есть штаб, должны продолжать работать", - пояснил он.