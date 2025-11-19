Минфин провел дополнительный аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26253

Объем предложения на аукционе достиг 22,297 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ провел дополнительный аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 года на сумму 2,27 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах министерства.

Объем предложения на аукционе достиг 22,297 млрд рублей.

Цена размещения не изменилась и составила 92,7538% от номинала, доходность по цене размещения также осталась на уровне 14,75% годовых.

Ранее Минфин РФ сообщил о размещении на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26253 на сумму 20,402 млрд рублей при спросе в 48,359 млрд рублей.