С 2021 года ТУСУР увеличил количество малых инновационных предприятий в три раза

Одним из важных результатов работы университета также стало создание в 2025 году промышленного кластера "Электроники и беспилотных технологий" в Томской области, объединившего 6 проектов и 13 организаций

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество малых инновационных предприятий, созданных в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, за период его участия в программе "Приоритет-2030" - с 2021 по 2025 год - увеличилось в 3 раза. Об этом рассказал ректор ТУСУР Виктор Рулевский, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

"С нынешнего года ТУСУР сфокусировал программу развития на трех ключевых стратегических проектах технологического лидерства: "Электроника и системы связи нового поколения", "IТ, безопасная цифровая среда и искусственный интеллект", "Ракетно-космические энергопреобразующие комплексы и системы". Это (участие ТУСУР с 2021 года в программе "Приоритет-2030" - прим. ТАСС) позволило сохранить высокую долю внебюджетных доходов университета - более 60%, в три раза увеличить количество созданных малых инновационных предприятий", - приводятся в сообщении слова ректора.

Кроме того, одним из важных результатов работы университета стало создание в 2025 году промышленного кластера "Электроники и беспилотных технологий" в Томской области, объединившего 6 проектов и 13 организаций. Планируется, что к 2030 году участниками кластера будет создано более 1, 2 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест, а также будет обеспечено увеличение объема ВРП региона на 10%. Также для реализации новых образовательных программ на базе организованного института радиоэлектронной техники в текущем периоде было создано и оснащено высокотехнологичным оборудованием 3,5 тыс. кв. м новых научно-образовательных пространств.