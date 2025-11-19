В ГД внесли проект постановления об ответных мерах для ЕС при хищении активов РФ

Новое предложение о хищении российских активов противоречит в том числе нормативным актам, регулирующим деятельность самого Европейского союза, констатируется в документе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам внес в нижнюю палату парламента проект постановления об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором депутаты предлагают правительству РФ и Банку России заблаговременно подготовить совместный план ответных действий России в случае принятия Европейским союзом решения о незаконном изъятии активов РФ. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В отношении России Европейским союзом уже приняты ограничительные санкции, которые абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат Уставу ООН, правилам Всемирной торговой организации, двусторонним соглашениям со странами - членами Европейского союза, говорится в тексте документа.

"Кроме того, наложение санкций происходит при полном бездействии Всемирной торговой организации, целью деятельности которой должно являться обеспечение справедливых условий конкуренции на рынке и которая в своей деятельности в соответствии с документами должна опираться на принцип отказа от каких-либо ограничений международной торговли. А действие 17 соглашений со странами - членами Европейского союза о поощрении и взаимной защите капиталовложений, по сути, прекращено в одностороннем порядке. При этом делается все, чтобы воспрепятствовать любым попыткам России защищать свои права, в том числе в судебном порядке", - отмечается в обращении комитета по бюджету.

Новое предложение о хищении российских активов противоречит в том числе нормативным актам, регулирующим деятельность самого Европейского союза, констатируется в документе. "Очевидно, что предлагаемое странам - членам Европейского союза использование российских активов для выдачи кредитов не предполагает никаких компенсаций, что фактически является незаконным лишением собственности, поэтому в случае реализации такого решения его можно расценивать как откровенное хищение", - считают депутаты комитета Госдумы по бюджету.

В этой связи в тексте проекта постановления содержится обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину "с предложением заблаговременной подготовки правительством Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации плана ответных действий Российской Федерации в случае принятия Европейским союзом этого решения".

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров выступил на заседании Госдумы с предложением обратиться к правительству России для проработки комплексных встречных мер, которые должны быть приняты в случае, если незаконное решение о конфискации российских активов будет утверждено органами Евросоюза. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к правительству РФ в связи с возможным изъятием российских активов в Европе. Документ планируется рассмотреть на заседании палаты парламента 20 ноября.