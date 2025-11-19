АКОРТ назвала избыточным приравнивание торговых сетей с готовой едой к общепиту

По словам председателя президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислава Богданова, это может усложнить работу торговли и снизить доступ потребителей к качественным свежим продуктам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Перевод торговых точек, продающих готовую еду, на режим ОКВЭД для общепита представляется избыточной мерой. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (до 1 октября 2025 года Ассоциация компаний розничной торговли) Станислав Богданов.

"Обязательный перевод торговых объектов, продающих готовую еду, на режим ОКВЭД для общепита выглядит избыточным. Это может усложнить работу торговли и снизить доступ потребителей к качественным свежим продуктам", - рассказал он.

Богданов полагает, что предложение распространить на магазины, продающие готовую еду, полный набор требований общепита ничего принципиально не изменит в части безопасности, однако может серьезно ударить по удобству и выбору для покупателей.

Большая часть кулинарной продукции в ретейле продается навынос: это салаты, горячие блюда, выпечка, которые покупают "на ходу". Зоны внутри торговых объектов - это, как правило, небольшой угол с несколькими столами и микроволновой печью, предназначенные для тех, кто хочет разогреть еду или перекусить на месте. Производство кулинарии находится отдельно от зала, а сама доготовка часто сводится к работе с полуфабрикатами, которые доставляются с фабрик замороженной продукции. При этом вопрос личной гигиены остается на покупателе: человек либо моет руки заранее, либо использует антисептик. Наличие рядом туалета не меняет поведение потребителей и не влияет на фактические риски, связанные с готовой едой, рассказал Богданов.

Однако такая мера может существенно изменить привычную модель потребления. По словам Богданова, сегодня магазины действительно конкурируют с общепитом в сегменте "быстрого перекуса". Так, многие покупатели берут свежую выпечку, салаты или горячие блюда по пути в целях удобства и экономии времени. Усиление требований для таких форматов повысит издержки торговли и может привести к сокращению ассортимента, особенно тех продуктов, которые готовятся ежедневно и быстро раскупаются. "В результате повседневный выбор сократится, и значимая для потребителей категория удобных готовых блюд может стать менее доступной", - отметил он.

По словам эксперта, действующий ГОСТ "Классификация предприятий торговли" позволяет магазинам иметь в своем составе кулинарные и хлебопекарные цеха, при этом такие цеха обязаны соблюдать санитарные требования, аналогичные предприятиям общепита. "То есть формат "готовой еды внутри ретейла" уже встроен в нормативную среду и регулируется не менее строго, чем производство в заведениях общепита", - подчеркнул он.

Кроме того, вступающий с 1 декабря 2025 года в силу ГОСТ "Торговля.Термины" также закрепляет отдел, предусматривающий возможность приобретения и потребления на месте продукции собственного кулинарного, хлебопекарного, кондитерского производства и иных продовольственных товаров, как часть торгового объекта, отметил Богданов.

Ранее РБК сообщил о том, что Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) попросила устранить неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, реализующих в числе прочего готовую еду. Обращение с просьбой президент федерации Игорь Бухаров направил в ноябре председателю Госдумы Вячеславу Володину. В пресс-службе Госдумы РБК сообщили, что письмо с инициативой рестораторов пока не поступало.