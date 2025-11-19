Экс-главу "дочки" Роснано просят приговорить к шести годам за махинации

Бывшего генерального директора аффилированной с Роснано компании "Элвис-неотек" Александра Ракутина и бывшего инвестиционного директора этой организации Наиля Губаева обвиняют в мошенничестве на 25 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Прокурор Светлана Тарасова просит Зеленоградский суд Москвы приговорить бывшего генерального директора аффилированной с Роснано компании "Элвис-неотек" Александра Ракутина и бывшего инвестиционного директора этой организации Наиля Губаева, обвиняемых в мошенничестве на 25 млн рублей, к 6 и 12 годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу признать виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Наиля Губаева и Александра Ракутина, назначить Губаеву наказание в виде 12 лет лишения свободы, Ракутину - в виде 6 лет, с отбыванием в колонии общего режима", - сказала прокурор.

Кроме того, прокурор попросил суд приговорить к 5 годам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. рублей директора ООО "Ди-лабс" Рината Хуснутдинова, который вместе с Губаевым и Ракутиным совершил преступление. Вину свою он признал частично, отрицая свое участие в организованной группе.

Прокурор просит взыскать солидарно с трех подсудимых 25 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба АО "Элвис-неотек", которое является гражданским истцом в уголовном деле.

По данным следствия, подсудимые вступили в сговор для совершения преступления. Таким образом, АО "Элвис-неотек" заключило с ООО "Ди-лабс" фиктивный договор об оказании работ и услуг. На счет ООО "Ди-лабс" было переведено порядка 25 млн рублей, но работы по факту не были выполнены. Позже данная денежная сумма была переведена на счета иностранных компаний, подконтрольных Губаеву.

В 2024 году Гагаринский суд Москвы приговорил Губаева к восьми годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество.