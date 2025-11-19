Индекс Мосбиржи рос более чем на 4%

По данным площадки на 16:15 мск, индекс РТС также рос на 4,17%, поднимаясь до 1 037,65 пункта

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций прибавлял более 4%, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным площадки на 16:15 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 4,17%, поднимаясь до 2 669,85 и 1 037,65 пункта соответственно.

К 17:00 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 660,76 пункта (+3,81%). Индекс РТС также прибавлял 3,81% и находился на уровне 1 034,11 пункта.

Ранее в среду индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии превысил 2 600 пунктов впервые с 10 ноября 2025 года.