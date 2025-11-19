Якутия и Иркутская область договорились о создании транспортного коридора

Трасса пройдет по участкам действующих автодорог и автозимникам

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Соглашение о создании транспортного коридора Таксимо - Мирный с рабочим названием "Восточно-Сибирская хорда" по участкам действующих автодорог и автозимникам подписали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

Церемония подписания документа состоялась в рамках "Транспортной недели - 2025". "Соглашение направлено на создание стабильного транспортного коридора, который соединит город Мирный и железнодорожную станцию Таксимо в Бурятии. Значительная часть этого коридора будет проходить через Иркутскую область, в частности, через город Бодайбо и рабочий поселок Кропоткин. Транспортный коридор Таксимо - Мирный планируется создать по участкам действующих автодорог и автозимникам", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство нового участка дороги Кропоткин - Ленск, капремонт существующих участков дорог, в числе которых Таксимо - Бодайбо - Кропоткин в Иркутской области и Ленск - Мирный в Якутии, а также модернизацию и расширение железнодорожной инфраструктуры на станции Таксимо.

Как отметили в правительстве, реализация проекта позволит создать связку Северного морского пути с Байкало-Амурской железнодорожной магистралью посредством организации мультимодальных логистических перевозок по схеме река - автодорога - железная дорога. Будут созданы условия для социально-экономического роста территорий, обеспечено круглогодичное транспортное сообщение, обеспечен доступ к месторождениям золота, нефти, газа, алмазов, углеводородного сырья и других полезных ископаемых, расположенных в обоих регионах.

Соглашение предусматривает создание совместной рабочей группы, она займется координацией этапов реализации проекта, включая трассировку, финансирование и экологический мониторинг.