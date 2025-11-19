Минсельхоз направит на поддержку фермеров в 2026 году 15 млрд рублей

Средства по этой мере поддержки смогут быть перераспределены только внутри фермерского сообществ, отметила глава ведомства Оксана Лут

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 15 млрд рублей в рамках нового федерального проекта по поддержке малого бизнеса в 2026 году будут направлены на поддержку фермеров. Об этом на площадке международной выставки "Югагро", которая второй день проходит в Краснодаре, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Мы со следующего года выделили отдельный федеральный проект для того, чтобы у фермеров не забирали деньги. Поскольку у нас меры все были распределены по разным направлениям и регионы имели возможность <…> с фермеров забрать деньги на какое-то другое направление, то со следующего года у нас новый федеральный проект по поддержке малого бизнеса. И все наши 15 млрд [рублей], которые мы не будем уменьшать - это защищенная строка, которая будет идти только на фермеров", - сказала она.

Средства по этой мере поддержки, добавила она, смогут быть перераспределены только внутри фермерского сообщества, власти регионов больше не смогут перевести средства в другое направление.

О выставке

Во вторник в Краснодаре стартовала 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". В мероприятии в 2025 году принимают участие более 600 компаний из 14 стран, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 40 мероприятий, выставка будет проходить в течение четырех дней.