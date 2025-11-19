Инфраструктурный проект "Калининград - 80-85" представят в 2026 году

Задачей программы стало дальнейшее благоустройство муниципалитетов

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Новая инфраструктурная программа региона под названием "Калининград - 80-85" анонсирована в Калининградской области. Проект приурочен к 80-летию региона и направлен на дальнейшее благоустройство муниципалитетов, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных на заседании областного законодательного собрания.

"В 2026 году нас ждет важное событие, 80-летие Калининградской области, к которому мы все вместе готовимся. Предлагаю не останавливаться на этом. Давайте, оттолкнувшись от этой важной даты, запустим новый этап развития региона, мы должны сформировать обширную инфраструктурную программу на следующую пятилетку, которая должна равномерно коснуться каждого муниципалитета. Прежде всего, это касается объектов благоустройства и комфорта. Ждем ваши предложения в эту программу, они будут сформированы в течение двух-трех месяцев. Мы даем этой программе рабочее название "Калининград - 80-85", представим ее в следующем году, к новой памятной дате России, ко Дню героического штурма и взятия Кенигсберга", - сказал Беспрозванных.

Такое заявление губернатор области сделал во время представления депутатскому корпусу проекта бюджета региона на 2026 год и плановый период следующих двух лет.

Доходы бюджета 2026 года по прогнозу составят 145 млрд рублей, расходы - 161 млрд рублей. Более половины всех расходов в регионе направят на социальную сферу, 30% - на обеспечение безопасности и комфортного проживания, в том числе на инфраструктуру, сферу ЖКХ, дороги и благоустройство. Законопроект принят в первом чтении.