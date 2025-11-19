Nokia создаст собственный центр оборонных разработок

По словам гендиректора компании Джастина Хотарда, настало время "обеспечить обмен разведывательными данными"

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Финская компания Nokia планирует создать центр оборонных разработок Nokia Defense. Об этом сообщила пресс-служба телекоммуникационного гиганта.

"Nokia Defense создается как инкубатор, призванный стать центром вывода на рынок [продукции], а также исследований и разработок для оборонного портфеля компании", - говорится в заявлении организации.

Как сообщили в корпорации, центр необходим для разработки технологий, которые будут задействованы в оборонной промышленности, в том числе на рынках США, Финляндии и других западных стран. Генеральный директор Nokia Джастин Хотард заявил, что компания в свое время изменила мир, разработав мобильную связь. По его словам, настало время "обеспечить обмен разведывательными данными".

В заявлении Nokia сообщается, что компанию ждут структурные изменения с 1 января 2026 года. Со следующего года будут действовать два основных сегмента - мобильный и сетевой. Nokia также обозначила в качестве приоритетной задачи ускорение разработок на базе искусственного интеллекта, в частности в сфере 6G и облачных технологий.

Nokia - это основанная в 1865 году на территории современной Финляндии транснациональная корпорация. Она активна в сферах телекоммуникаций, информационных технологий и бытовой электроники. Штаб-квартира Nokia находится в финском городе Эспоо. Компания работает примерно в 130 странах мира и насчитывает 87 тыс. сотрудников.