Летчик Богдан: Су-75 Checkmate будет самым выгодным самолетом пятого поколения

Герой России отметил, что "именно соотношение цены и качества может создать серьезные конкурентные преимущества, в своем роде он не должен иметь аналогов"

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Новый легкий однодвигательный самолет Су-75 Checkmate по соотношению цены и качества будет самым выгодным истребителем пятого поколения в мире. Об этом ТАСС сообщил начальник летной службы компании "Сухой" "ОКБ Сухого" Герой России Сергей Богдан.

"Checkmate изначально создавался как альтернатива для замены самолетов четвертого поколения, которые есть у многих заказчиков. При этом он будет не настолько дорогим, как аналоги, потому что он однодвигательный. В то же время он будет полностью соответствовать самолетам пятого поколения. Именно соотношение цены и качества может создать серьезные конкурентные преимущества, в своем роде он не должен иметь аналогов, потому что те варианты, которые предлагаются нашими конкурентами по самолетам пятого поколения, имеют очень высокую цену. А у нас все качества пятого поколения плюс цена, которая может заинтересовать любого заказчика", - сказал собеседник агентства.