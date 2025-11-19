"Лукойл" заявил, что предпринимает усилия для продажи активов в Болгарии

В компании рассчитывают, что внешний управляющий не будет препятствовать процессу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" работает над продажей активов в Болгарии новому собственнику, предпринимает все усилия для этого и рассчитывает, что внешний управляющий не будет препятствовать процессу, сообщила компания.

"Лукойл" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику и рассчитывает, что деятельность внешнего управляющего не будет этому препятствовать", - говорится в сообщении.

Компания также надеется, что внешний управляющий его активов в Болгарии обеспечит их нормальную работу и поставок на рынок страны топлива.

14 ноября в Болгарии был принят закон о введении на заводе "Лукойл - Нефтохим Бургас", "Лукойл - Болгария" и других организациях Группы "Лукойл" в Болгарии внешнего управления, с 17 ноября 2025 г. все полномочия органов управления указанных организаций перешли к внешнему управляющему.

Компания LUKOIL International GMBH, в периметр которой входит "Лукойл - Нефтохим Бургас", "Лукойл - Болгария" и другие организации группы "Лукойл" в Болгарии, получила генеральную лицензию управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) до 13 декабря 2025 года для продажи международных активов "Лукойла".

Компания подчеркивает, что на протяжении более 25 лет работы в Болгарии является крупнейшим инвестором и поставщиком топлива, работодателем и налогоплательщиком, накопленные инвестиции с 1999 года составили более $4,5 млрд.

"Лукойл" ранее сообщил, что ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями, о сделке сообщит после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.