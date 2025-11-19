В Китае позитивно оценили отказ Нидерландов от вмешательства в дела Nexperia

В Минкоммерции КНР надеются, что Гаага "продолжит демонстрировать искренность" и предложит конструктивные решения для окончательного урегулирования вопроса

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Китай позитивно оценивает решение правительства Нидерландов приостановить использование административных полномочий для вмешательства в работу компании Nexperia и ждет дальнейших практических шагов. Об этом заявило Министерство коммерции КНР.

"Китайская сторона приняла к сведению заявление министра экономики Нидерландов о том, что голландская сторона приостановит использование соответствующих полномочий для вмешательства в дела Nexperia и проведет консультации с китайской стороной. Китай выражает поддержку этому решению", - отмечается в тексте.

В ведомстве, однако, отметили, что до устранения "коренной причины хаоса" - полной отмены административного распоряжения - все еще существует разрыв. Ключевым препятствием остается инициированное нидерландскими властями решение суда, лишившее китайскую Wingtech контроля над Nexperia.

В Минкоммерции выразили надежду, что Гаага "продолжит демонстрировать искренность" и предложит конструктивные решения для окончательного урегулирования вопроса.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении принадлежащей китайскому концерну Wingtech компании Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.