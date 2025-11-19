ГСЭ сообщил об изменениях в расписании некоторых поездов и продаже билетов

Это связано с ремонтными работами, уточнил железнодорожный перевозчик

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов, а также продажа билетов изменились в связи с ремонтными работами, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Так, продажа билетов временно приостановлена на поезд № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь с 14 февраля отправлением из Севастополя, с 15 февраля отправлением из Санкт-Петербурга.

Также закрыта продажа с 15 февраля на поезда № 27/28, № 67/68, № 195/196 Москва - Симферополь и № 91/92 Москва - Севастополь. Кроме того, ограничена продажа на поезд № 77/78 Санкт-Петербург - Симферополь (через Москву) отправлением в оба направления.

В ГСЭ сообщили, что поезд № 75/76 Симферополь - Омск с 15 января курсирует до Тюмени. Из Тюмени в Симферополь он ходит под номером 185/186. К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Симферополя с 16 февраля.

Вместо поезда № 141/142 Симферополь - Пермь из Перми назначен поезд № 162/161. К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Перми с 14 февраля.

На поезд № 315/316 Симферополь - Адлер временно закрыта продажа с 15 февраля в оба направления. Также временно закрыта продажа билетов на поезд № 327/328 Симферополь - Кисловодск отправлением из Симферополя.