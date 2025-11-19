Алюминиевая ассоциация не ожидает роста потребления алюминия в РФ в 2025 году

Заместитель председателя ассоциации Артем Асатур отметил, что наблюдается замедление темпов промышленного производства обрабатывающих отраслей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Алюминиевая ассоциация не ожидает роста потребления алюминия в России в 2025 году, заявил заместитель председателя ассоциации Артем Асатур на международном форуме "Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий".

"В этом году мы не ожидаем роста потребления алюминия в России", - сказал Асатур.

Он также отметил, что наблюдается замедление темпов промышленного производства обрабатывающих отраслей, однако строительная отрасль демонстрирует рост, увеличившись на 3,1% по сравнению с 2,5% в прошлом году за девять месяцев.

Асатур также выразил надежду, что ЦБ продолжит политику снижения ключевой ставки для поддержки рынка и производственных мощностей.

"По макроэкономическим факторам мы действительно надеемся, что Центробанк продолжит свою политику по снижению ключевой ставки для того, чтобы поддержать рынок и наши производственные мощности", - отметил он.

Как следует из презентации Асатура, потребление отечественной алюминиевой продукции в России по итогам 2025 года снизится на 8,4% - до 1,125 млн тонн, а производство - на 8%, до 1,165 млн тонн.

Асатур также подчеркнул, что, несмотря на сложности, ассоциация не отказывается от своей главной цели - достигнуть двукратного увеличения производства алюминиевой продукции или переработки алюминия внутри России к 2033 году, рассчитывая выйти на показатель в 2,2 млн тонн в год.