Калининградская область впервые войдет в топ-30 бездотационных регионов

Доходы областного бюджета составляют 145,1 млрд рублей, расходы - 161 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Калининградская область в 2026 году впервые войдет в список 30 бездотационных субъектов Российской Федерации. Об этом заявил сенатор от региона, первый зампредседателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, комментируя основные показатели проекта бюджета области на 2026 год и плановый период последующих двух лет.

"Проект областного бюджета на 2026-2028 годы сбалансирован по приоритетам развития, обеспечит выполнение всех социальных обязательств. <...> Рост доходной базы, резервы, низкий уровень государственного долга позволяют региону нарастить расходы областного бюджета, обеспечивая выполнение социальных обязательств, вложения в инфраструктуру и поддержку отраслей экономики. Область, по оценке Минфина РФ, впервые войдет в тридцатку бездотационных регионов страны. На мой взгляд, это выдающийся результат", - сказал Шендерюк-Жидков.

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области в первом чтении приняли бюджет на 2026 год и плановый период последующих двух лет. Доходы областного бюджета составляют 145,1 млрд рублей, расходы - 161 млрд рублей. Более половины всех расходов в регионе направят на социальную сферу, 30% - на обеспечение безопасности и комфортного проживания, в том числе на инфраструктуру, сферу ЖКХ, дороги и благоустройство.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2026 год, предварительно, составляют почти 46 млрд рублей, из которых 16,2 млрд рублей, или 35,2%, - субвенции на обеспечение поддержки предприятий Калининградской области с учетом изменения условий особой экономической зоны. Проект главного финансового документа Калининградской области во втором чтении депутаты рассмотрят 18 декабря.