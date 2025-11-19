В США пояснили, какие транзакции разрешили для продажи "Лукойлом" зарубежных активов

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США дало разъяснения относительно того, какие именно транзакции оно разрешило ранее, чтобы подвергшаяся воздействию американских санкций компания "Лукойл" смогла продать свои зарубежные активы. Документ, содержащий эти пояснения, обнародовало Управление Минфина США по контролю за иностранными активами.

Как отметило американское финансовое ведомство, разрешенная его генеральной лицензией номер 131 деятельность "включает переговоры по условиям" возможной купли-продажи зарубежных активов "Лукойла". Ими владеет компания Lukoil International GmbH (LIG). Не запрещается и привлечение юристов и других экспертов со стороны для подготовки таких потенциальных сделок.

При этом сообщается, что лицензия, срок действия которой истекает 13 декабря, не регламентирует "действительный размер" продаваемых активов и не дает разрешения непосредственно на их куплю-продажу. Реализация любого такого контракта потребует "получения отдельного разрешения со стороны Управления по контролю за иностранными активами", уточняется в уведомлении. В нем также подчеркивается, что Минфин США будет рассматривать "любую предполагаемую продажу LIG, принимая во внимание факторы, поддерживающие цели США в сферах национальной безопасности и внешней политики". Таковыми провозглашены в том числе "полный разрыв связей" покупателем активов LIG с "Лукойлом" и блокирование средств, причитающихся "Лукойлу", "до отмены санкций". В связи с этим указывается, что Минфин США намерен не допустить получения "Лукойлом" сверхприбылей в результате вынужденной продажи зарубежных активов.

Вместе с тем лицензия 131 разрешила транзакции, необходимые для завершения "операций, контрактов и иных соглашений со структурами LIG". Не запрещаются и выплаты персоналу, подрядчикам и партнерам, а также транзакции, требующиеся для обслуживания основного капитала.

В октябре Министерство финансов США включило "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерние структуры этих нефтедобывающих компаний в новый пакет американских санкций.

Как подчеркнул затем президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, он указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал глава государства. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предупредил, что эти санкции "никак не повлияют на экономику России", они "просто приведут к росту цен на автозаправках в США, потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше".