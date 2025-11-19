В Мордовии предложили восстановить право перевода земель под промобъекты

Министр земельных и имущественных отношений региона Андрей Мищенко также предложил упростить процедуру перевода земель и исключить из нее лишние этапы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Возможность присвоения земельным участкам категории земель для размещения промышленных, социальных, рекреационных объектов, а также добычи полезных ископаемых при условии наличия утвержденного проекта рекультивации необходимо восстановить в федеральном законодательстве. Такое мнение высказал министр земельных и имущественных отношений Республики Мордовия Андрей Мищенко.

"Закон ограничивает возможности для развития. Из перечня допустимых целей перевода исключены такие важные направления, как размещение промышленных и социальных объектов, объектов развитие туризма. Это может привести к остановке сотен инвестиционных проектов по всей стране и ударить по социально-экономической ситуации. <...> [Мы предлагаем] восстановить в федеральном законе возможность перевода земель для размещения промышленных, социальных рекреационных объектов, а также добычи полезных ископаемых при условии наличия утвержденного проекта рекультивации", - сказал он в ходе круглого стола комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему совершенствования законодательства РФ в части перевода земельных участков из одной категории в другую и определения видов их разрешенного использования.

Кроме того, Мищенко отметил, что процедура перевода земель может стать более долгой за счет введения новых этапов, таких как согласование с высшим должностным лицом региона, заксобранием и обязательное заключение Министерства сельского хозяйства РФ. "[Необходимо] упростить процедуру [перевода земель], исключить избыточные этапы, отменить обязательно принятие регионального закона для каждого участка или установить четкие критерии и перечень оснований для отказа, а также скорректировать основания для перевода [земель]", - добавил он.

По словам Мищенко, также необходимо закрепить механизм эффективного использования резервных земель. "Речь идет о возможности передавать в аренду государственные и муниципальные земли для сельского хозяйства до момента их освоения. И целесообразно передать субъектам полномочия по установлению границ сельхозугодий", - сказал он.

Ранее, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий определение категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков при образовании земельных участков. Документ был инициирован правительством РФ и вступит в силу 1 марта 2026 года.

Документ устанавливает особенности осуществления государственного кадастрового учета и госрегистрации прав в связи с выбором вида или видов разрешенного использования земельного участка.