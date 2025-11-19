Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,4 млн баррелей

Они составили 424,2 млн баррелей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,4 млн баррелей и на 14 ноября 2025 года составили 424,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 5% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 18:30 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась на 2,7%, до $63,14 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в январе 2026 года - на 2,92%, до $58,9 за баррель.