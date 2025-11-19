Минэнерго США: сделка с Саудовской Аравией по АЭС не содержит обогащение урана

Глава министерства Крис Райт сообщил, что соглашение будет направлено исключительно на строительство электростанции

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Потенциальное соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Саудовской Аравией не предусматривает обогащения урана, оно будет направлено исключительно на строительство электростанции с использованием американских технологий. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

Райт пояснил, что целью является помощь Саудовской Аравии в получении "надежного, доступного электричества", чтобы она могла "экспортировать ценную нефть, которую сейчас сжигает для генерации электроэнергии". "В этом соглашении нет обогащения, оно предназначено только для гражданской ядерной энергетики, строительства электростанции. Они просто хотят добавить эту вторую ядерную установку в свою сеть", - сказал министр.

Министр подчеркнул, что окончательная сделка будет оформлена как так называемое "Соглашение 123", которое будет направлено в Конгресс США на утверждение. "Это касается гражданского использования атомной энергии. Речь не идет об обогащении. Речь не идет ни о чем, связанном с оружием. Речь идет только о производстве электроэнергии", - заверил Райт.

В опубликованной во вторник справке Белого дома говорится, что по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда были достигнуты договоренности в сфере ядерной энергетики, технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также добычи и переработки критически важных полезных ископаемых. Согласно документу, стороны подписали совместную декларацию о завершении переговоров, касающихся сотрудничества в сфере гражданской ядерной энергии, что закладывает фундамент для партнерства в области ядерной энергии, "измеряющегося многими миллиардами долларов, на десятилетия вперед".