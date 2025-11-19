Промпроизводители РФ в октябре повысили цены на товары на 0,9%

В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в октябре 2025 года, по предварительным данным, выросли на 0,9% по сравнению с сентябрем 2025 года, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок цены выросли на антрацит (+28,3%), руды и концентраты драгоценных металлов (+12,3%), железорудный концентрат и золотосодержащие руды (+11,4%), серебряные концентраты (+8,5%), бентониты (бентонитовые глины) (+8,2%), асбест (+8%). Снизились цены на гравий (-11,2%), руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки (-9,1%).

В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов, а именно на дизельное топливо (+11,6%), автомобильный бензин марки АИ-98 и более (+11%), прочее нефтяное дистиллятное топливо, средние дистилляты, не включенные в другие группировки (+7,4%), реактивное топливо керосинового типа (+6,7%).

В производстве химических веществ и химических продуктов поднялись цены на соли неорганических кислот или прочие пероксикислоты (+34,4%), изопреновые каучуки и сополимеры изопрена (+25,5%), бутадиен-1,3 (+24,6%), бутадиеновые каучуки (+24,5%), гелий (+15%), бензолы (+14,8%), уксусную кислоту (+11%). При этом снизились цены на твердое туалетное мыло (-22,7%), древесный уголь (-17%), отдельные услуги по производству пластмасс в первичных формах, выполняемые субподрядчиком (-16%), отдельные услуги по производству синтетических каучуков в первичных формах, выполняемые субподрядчиком (-15,2%), ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые кислоты и производные этих соединений (-14,9%), а также прочие одиночные синтетические нити (-13,8%).

В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросли цены на резервуары, цистерны и прочие аналогичные емкости из металлов (+11%), конструкции и прочие детали конструкций, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия (+3%), бочки и аналогичные емкости из черных металлов (+1,7%). Цены снизились на решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов (-6%), ванны из черных металлов, меди или алюминия (-5,2%).