Сахар-песок в РФ с 11 по 17 ноября подешевел на 0,4%

Снизились цены на сливочное масло, консервы фруктово-ягодные для детского питания, вермишель и пшено

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Цена на сахар-песок в России с 11 по 17 ноября 2025 года снизилась на 0,4%, пшеничная мука подешевела на 0,3%, сообщается в материалах Росстата.

Также снизились цены на масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, вермишель и пшено - на 0,2%, свинину, мясо кур, макаронные изделия и рис - на 0,1%.

В то же время печенье подорожало на 0,4%, колбасы вареные и хлеб ржаной - на 0,3%, баранина, колбасы полукопченые, варено-копченые, маргарин, масло подсолнечное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, крупа гречневая и чай черный - на 0,2%, говядина, консервы мясные для детского питания, рыба мороженая, творог, сметана, яйца куриные, соль поваренная и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Росстат также сообщил, что рост цен на плодоовощную продукцию за этот период в среднем составил 1,9%, в том числе на огурцы цены выросли на 7,2%, помидоры подорожали на 2,7%, картофель - на 1,7%, капуста белокочанная - на 1,4%, свекла столовая и морковь - на 0,8%, лук репчатый - на 0,7%, бананы - на 0,5% и яблоки - на 0,2%.