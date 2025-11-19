Сбер представил первого антропоморфного робота на базе ИИ

Он оснащен системой датчиков для ориентации в пространстве и безопасного взаимодействия с окружающей средой, сообщили в пресс-службе банка

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбер представил своего первого антропоморфного робота, созданного на базе искусственного интеллекта "Гигачат", сообщили в пресс-службе банка.

"Технологические прорывы в генеративных моделях и робототехнике открывают колоссальные возможности по применению искусственного интеллекта в реальном мире. Сегодня на AI Journey мы представили своего первого человекоподобного робота Грина, который ориентируется в незнакомом пространстве и способен автономно действовать в нем. С каждой новой версией ГигаЧата робот будет становиться умнее, расширяя диапазон своих навыков в разных сферах: производстве, торговле, общепите", - цитирует пресс-служба главу Сбербанка Германа Грефа.

Робот оснащен системой датчиков для ориентации в пространстве и безопасного взаимодействия с окружающей средой. Он способен автономно перемещаться, выполнять манипуляционные операции и корректировать собственные действия. Для управления предусмотрен голосовой интерфейс.

Робот демонстрирует базовые навыки работы с объектами и может решать задачи в неструктурированной среде, включая сортировку и комплектовку, уточнили в пресс-службе. В ближайшее время Сбер планирует запустить пилотные проекты по интеграции технологии в бизнес-процессы.

Презентация прошла в рамках международной конференции AI Journey, на которой обсуждается развитие искусственного интеллекта и его применение в различных отраслях.