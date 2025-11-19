Саудовская Аравия и США подпишут меморандумы по энергетике на $30 млрд

По словам главы Saudi Aramco Амина Нассера, компания продолжает расширять инвестиционный портфель в Соединенных Штатах

ДОХА, 19 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Соединенные Штаты в ходе визита наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Вашингтон намерены заключить меморандумы по сотрудничеству в энергетике на сумму $30 млрд. Об этом сообщил глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер.

"Сегодня мы подпишем меморандумы о взаимопонимании в энергетическом секторе на сумму $30 млрд", - сказал он, выступая на американо-саудовском инвестиционном форуме. Его цитирует телеканал Al Arabiya.

По словам Нассера, Saudi Aramco продолжает расширять инвестиционный портфель в США, а венчурное подразделение компании вложило в американскую экономику $1,5 млрд.

Наследный принц Саудовской Аравии находится в США с рабочим визитом. На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 ноября он заявил, что королевство намерено увеличить объем инвестиций в американскую экономику с $600 млрд до $1 трлн.

В мае Трамп совершил турне по странам Персидского залива, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента. В первый день визита США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму более $600 млрд. Согласно заявлению Белого дома, это крупнейшая экономическая сделка в истории сотрудничества двух стран.