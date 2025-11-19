Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился до 11,28 рубля

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду вырос на 3,24%, до 2 646,02 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 3,38% - до 1 029,78 пункта. Курс юаня снизился на 9 копеек, до 11,28 рубля.

"Российский рынок в середине недели показал уверенный рост, индекс Мосбиржи вышел к максимумам с конца октября. Поступили сигналы о том, что переговорный процесс по урегулированию на Украине продвинулся, причем власти США рассчитывают достичь рамочного соглашения до конца месяца, его проект из 28 пунктов составлен спецпредставителями российского и американского президентов. Правда, инвесторы пока вынуждены ориентироваться большей частью на источники западной прессы, а не на официальные заявления", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Татнефти" (+6,6%), возможно, на оптимистичных прогнозах Минэнерго РФ относительно добычи нефти в текущем году", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались бумаги "Эсэфай" (-1%), скорее всего, после сообщений о продаже холдингом одной из ключевых "дочек", лизинговой компании "Европлан".

Прогноз на 20 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 20 ноября - 2 550-2 675 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-82 рубля, юаня - 11,2-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в четверг индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 79-81 рубль, 92-94 рубля и 11,1-11,5 рубля, соответственно.