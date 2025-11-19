Политолог Доши: США проиграли Китаю в торговой войне

По мнению экс-заместителя старшего директора по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов, со стороны американского лидера Дональда Трампа было "неразумно начинать торговую войну с основным поставщиком важнейших импортных товаров"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп недооценил экономическую стратегию Китая и отступил в торговой войне. Об этом написал американский политолог и экс-заместитель старшего директора по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности США Раш Доши в статье для газеты The New York Times.

Читайте также

Как США вели торговые войны

По его мнению, "если когда-нибудь историки попытаются точно определить, когда Китай стал геополитическим равным США, они, возможно, укажут на результат необдуманной торговой войны Трампа". Доши подчеркнул, что Трамп начал экономическое давление на Китай еще во время своего первого президентского срока (2017-2021) и необдуманно усилил его в феврале 2025 года. С момента первых признаков эскалации Пекин, в отличии от Вашингтона, потратил годы на подготовку к торговой войне и, приостановив в апреле экспорт в США редкоземельных металлов и магнитов, - критически важных для Вашингтона ресурсов, председатель КНР Си Цзиньпин "сделал ставку на то, что Трамп сдастся".

"Он оказался прав", - пишет Доши, американский президент снизил пошлины и приступил к деэскалации экономической напряженности с Китаем. Трамп "дрогнул" и отложил "в долгий ящик" предложенные его командой радикальные контрмеры. 30 октября в Республике Корея состоялись переговоры Трампа и Си Цзиньпина.

"К моменту встречи лидеров в Пусане (Южная Корея - прим. ТАСС) от прежней бравады Трампа не осталось и следа. Он решил пойти на уступки", - считает Доши.

По мнению политолога, со стороны Трампа было "неразумно начинать торговую войну с основным поставщиком важнейших импортных товаров", американский лидер не учел все уязвимости экономики США. Трамп, "приняв политический театр за стратегию", недооценил ни Си Цзиньпина, ни зависимость США от цепочек поставок, а также не принял во внимание "союзников, которых слишком часто игнорирует".

30 октября в Пусане (Республика Корея) состоялась встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщило Минкоммерции КНР, по итогам этих переговоров США отменят так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%, введенные в отношении китайских товаров, и продлят приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%, а китайская сторона "соответствующим образом скорректирует контрмеры в отношении вышеупомянутых пошлин США". Вашингтон и Пекин договорились приостановить на один год реализацию мер против судостроительной отрасли друг друга. США также приостановят на один год действие экспортных ограничений, объявленных 29 сентября, распространяющихся на любые дочерние компании китайских предприятий, включенных в санкционный список. КНР приостановит на один год введение мер экспортного контроля, объявленных 9 октября.