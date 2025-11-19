Путин поспорил с разработчиком, не отучит ли "Алиса" детей думать

Разработчик отметил, что помощник не может заменить собственные рассуждения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, осматривая посвященную ИИ выставку Сбера, поинтересовался у одного из разработчиков электронного помощника "Алиса", как тот добьется того, чтобы его дети думали самостоятельно, без помощи так упрощающих жизнь программ.

"У вас пять детей? Реально? - поразился глава государства, узнав, что о возможностях "Алисы" ему рассказывает многодетный отец. - Поздравляю!".

"У вас маленькие дети или большие?" - сохранил интерес президент, несмотря на то, что рассказ о возможностях электронного помощника подошел к концу.

Узнав, что ребятам от 11 лет до 9 месяцев, Путин неожиданно поинтересовался: "Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей "Алисой", не думая ни о чем?"

"Алиса" - помощник, она не может заменить их собственные рассуждения" - начал уверенно доказывать преимущества электронного помощника разработчик. "Может, - с грустью возразил Путин. - Нужно задачку как-то решить - они, оп, нажали - и "Алиса" все рассказала". Программист настаивал, что таким образом программа лишь помогает найти решение. "Но она же уже все рассказал, - заметил президент. - Вы же все понимаете".

С такими ИИ-помощниками, подчеркнул глава государства, детям "думать не приходится". "Как вы будете учить думать, если есть "Алиса"? - еще раз настойчиво задал вопрос Путин. - Подумайте - и всем нам расскажите".